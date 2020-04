Burgemeesters Boom en Rumst willen Tomorrowland niet laten doorgaan

Als het van de burgemeesters van Boom en Rumst afhangt, vindt er deze zomer geen editie van het dancefestival Tomorrowland plaats. ‘Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de problemen tegen dan nog niet opgelost gaan zijn.’

Jeroen Baert en Jurgen Callaert, beiden N-VA en de burgemeesters van respectievelijk Boom en Rumst, zien het niet zitten dat het festival in juli georganiseerd wordt. ‘Als we de bevoegdheid zouden hebben om het zelf af te gelasten, hadden we het al gedaan’, zegt Baert.

Volgens de burgemeesters is het niet verantwoord om een festival te laten doorgaan waar mensen van over de hele wereld op af komen. ‘Zo importeren we de ziekte misschien terug naar België.’

Volgens Jurgen Callaert kwamen er in de laatste weken veel vragen van inwoners over het al dan niet doorgaan van Tomorrowland, waardoor de burgemeesters het nodig achtten om een standpunt in te nemen. ‘Onze inwoners dragen het festival een warm hart toe, maar iedereen met gezond verstand beseft dat het beter is om Tomorrowland dit jaar over te slaan.’

Daarom staan de gemeenten in nauw overleg met de organisatoren van het festival. ‘Zij beseffen ook dat de volksgezondheid primeert en dat ze een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de bezoekers, de leveranciers en de vaak vrijwillige medewerkers’, zegt Baert. Daarom zou een afgelasting volgens Baert ‘de beste van alle mogelijke slechte keuzes’ zijn. ‘Wij wachten op verdere richtlijnen van de federale overheid om een beslissing te maken.’

‘Festivalzomer hangt aan zijden draadje’

De organisatoren van Tomorrowland zijn akkoord dat de veiligheid primeert, en volgen naar eigen zeggen nauwgezet de instructie van de nationale overheid op. ‘Het spreekt voor zich dat het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze bezoekers, crew, buren en alle andere betrokkenen boven alles gaat’, klinkt het in een geschreven reactie.

‘We beseffen allemaal dat de festivalzomer aan een zijden draadje hangt en een klein mirakel zal nodig zijn om dit scenario om te keren’, vervolgen ze. Er is ook angst voor de economische gevolgen van een afgelasting: ‘de festivals zelf zijn slechts het topje van de ijsberg, daaronder zit een ecosysteem van vele honderden leveranciers, freelancers, creatieve bedrijfjes, artiesten en agencies die allemaal compleet zonder werk dreigen te vallen.’

Volgens de organisatoren had Tomorrowland in 2019 een economische impact van zo’n 275 miljoen euro op Vlaanderen en Brussel. ‘Gezondheid primeert op economie, maar die cijfers illustreren wél het domino-effect van slechts één festival, laat staan dat een hele zomer van festivals geannuleerd wordt dan spreken we over een economie van meer dan 1,5 miljard die omvalt.’