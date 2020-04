Michel D’Hooghe, zelf lid van FIFA, is snoeihard voor UEFA na dreigement: “Gezondheid moet boven alles staan”

Michel D’Hooghe, de voorzitter van het medisch comité van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft vrijdag bij Het Laatste Nieuws een forse sneer gegeven naar de Europese voetbalbond UEFA. D’Hooghe is niet te spreken over de dreigementen van voorzitter Aleksander Ceferin om Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal, omdat de Pro League donderdag een grote stap zette richting de stopzetting van de Jupiler Pro League. Dat is niet naar de zin van de UEFA.

“De gezondheid moet het nu halen van het financiële. Men moet geen dokter zijn om dat in te zien”, liet D’Hooghe noteren. “Ik steun de Pro League voor de volle honderd procent. Ik heb in mijn lange loopbaan geleerd dat er een weegschaal bestaat tussen gezondheid en de economie. Meestal haalt de economie het, maar als er nu één ogenblik is waarop de gezondheid alle prioriteit moet krijgen, dan is het nu wel. Onze bekwame virologen, die nu gelukkig de leiding nemen, stellen dat de publieke manifestaties het laatste zullen zijn wat weer toegelaten zal worden. Dan moet je begrijpen dat we in de eerstvolgende maanden niet mogen verwachten dat we voetbalmatchen zullen kunnen organiseren.”

De oud-voorzitter van Club Brugge en de Belgische voetbalbond ziet dat de UEFA momenteel het financiële plaatje laat primeren. “Maar de economische aspecten wegen niet op tegen de gezondheid van honderden mensen”, was hij streng. “Trainen of voetballen achter gesloten deuren, dat mag men niet doen. De spelers zouden dan ook samenkomen in de kleedkamers. Mochten ze het voetbal toch toelaten, dan voorspel ik dat we heel snel weer een corona-uitbraak zullen hebben bij één van de ploegen. En dan moet een team opnieuw in quarantaine. Is men dan daarmee gediend? Ik steun volmondig de beslissing van de Pro League, in het belang van de gezondheid van al onze atleten.”

“De UEFA doet lovenswaardige pogingen om de competities hun normale verloop te laten hebben, maar dat weegt niet op tegenover de risico’s die genomen worden”, besloot D’Hooghe. “Of de dreigementen die de UEFA uit onbegrijpelijk zijn? Ik kan alleen spreken vanuit mijn medische achtergrond. En dan zeg ik: dreigen of niet dreigen, hier gaat één ding voor. En dat is onze atleten beschermen.”