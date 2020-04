VS beschuldigd van onfrisse praktijken in strijd om mondmaskers

‘Moderne piraterij’, klinkt het in Berlijn. De Duitse deelstaat beschuldigt de VS ervan 200.000 mondmaskers, besteld voor Berlijn, in beslag te hebben genomen in Bangkok. Ook in Frankrijk zien lokale overheden Amerikanen op het laatste nippertje bestellingen afsnoepen tegen woekerprijzen.

De strijd om de mondmaskers, en dan zeker de gespecialiseerde FFP2-maskers die beschermen tegen besmetting, wordt bikkelhard gespeeld. De voorbije dagen beschuldigden verschillende Franse politici de VS van het opkopen van voorraden mondmaskers in China die bedoeld waren voor Frankrijk. Of het om de Amerikaanse overheid zelf, Amerikaanse burgers of bedrijven ging, is niet duidelijk.

Jean Rottner, voorzitter van de regionale raad in de regio Grand-Est getuigde voor de micro van RTL: ‘Ik heb een kleine cel op het niveau van de regio die hard werkt om de markten te kunnen veroveren. En inderdaad, op het asfalt betalen de Amerikanen drie of vier keer van wat wij geboden hebben. We moeten dus echt vechten.’

Valérie Pecresse, regiovoorzitter van Île-de-France, noemt de strijd om de maskers in The Guardian een 'schattenjacht'. 'Ik vond een stock van mondmaskers maar Amerikanen hebben ons overboden. Ze boden drie keer meer en betaalden op voorhand. Dat kan ik niet doen, ik betaal met het geld van belastingbetalers en kan pas betalen als ik de kwaliteit heb nagekeken. We werden dus overboden.'

Berlijn lijkt nu van gelijkaardige praktijken gewag te maken. De regionale minister Andreas Geisel beweert dat Berlijn FFP2-maskers bestelde bij een Amerikaans bedrijf en er ook voor betaald heeft. Volgens de Duitse krant Tagesspiegel zijn de maskers geproduceerd in China. Maar de VS hebben de mondmaskers geconfisqueerd in de Thaise hoofdstad Bangkok, volgens Geisel.

‘We zien dit als een daad van moderne piraterij’, haalt Geisel uit. ‘Dit is niet hoe je trans-Atlantische bondgenoten behandelt. Zelfs in tijden van een globale crisis, moeten we niet de methodes uit het Wilde Westen laten heersen.’

Canada ‘not amused’

De Amerikanen blokkeren inmiddels ook leveringen van medisch materiaal naar het buitenland. Het dispuut draait om het bedrijf 3M, dat beademingstoestellen naar Canada en Latijns-Amerika exporteert. Maar de Amerikaanse president Donald Trump riep een wet in die ervoor moet zorgen dat de ‘belangrijkste medische middelen’ in de VS blijven. Trump droeg 3M op om FFP2-maskers te produceren.

Ook in de VS dreigt een acuut tekort aan medisch materiaal, zoals mondmaskers en beademingstoestellen. De Canadese premier Justin Trudeau waarschuwde Trump desondanks dat een blokkage van de export averechts zou kunnen werken. Hij stipte aan dat duizenden verpleegkundigen dagelijks de grens oversteken om in Detroit te werken. ‘De Amerikanen rekenen daarop, en het zou een vergissing zijn om de handel van essentiële middelen via onze grenzen te bemoeilijken.’