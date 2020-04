Waarom Pieter De Crem ons twee keer doet nadenken over een app en de dood opnieuw normaal wordt

Pieter De Crem eist van alle politiepatrouilles ‘een rigoureuze en ongenuanceerde toepassing’ van alles wat de regering verordent. Dat is veel, want Pieter De Crem is graag streng. Open de kliklijnen, val maar huizen binnen, grendel de kust af. Allemaal dankzij de volmachten die de partijvoorzitters aan de minderheidsregering gaven. Doet iemand daar nog licht over? Dit zijn mijn negen essentiële artikels van de voorbije week.

1. De Belgische overheid deelt miljarden uit

Nu de staat miljarden uitdeelt, is het opletten geblazen wie het grote geld uit de kassa probeert te halen of nog snel een slag van 1,9 miljard wil slaan.

2. Fort Kust gaat hermetisch op slot

Puur virologisch is er geen enkele reden waarom tweedeverblijvers niet naar zee mogen gaan. Zegt Marc Van Ranst. Is er bovendien wel een wet voor?

3. Een app kan wat een leger ambtenaren niet kan

Het effect van de drones waarmee de politie zo gretig op overtreders jaagt, is dat nog minder. Vlamingen geneigd zijn om de apps te installeren waarmee de lockdown losser kan. Hoe hard geven we er onze privacy voor op? Hoeveel misbruik kan ervan gemaakt worden?

4. Elke Belg een mondmasker? Experts zijn niet happig

Foto: rr

Is het nu wel of niet raadzaam om in het openbaar mondmaskers te dragen? Neen, zeggen Belgische experts, en ook Marc Van Ranst herhaalde wat ze altijd al zeiden. Niks bochtenwerk. Afstand is belangrijker.

5. Waarom maken we mondmaskers niet gewoon zelf?

Is het nu zo’n hoogtechnologische kunst om mondmaskers te maken? Kunnen wij echt niet snel een fabriek ombouwen?

6. Steven Van Gucht: rustig, empathisch en heerlijk helder

Foto: rr

Wie is Steven Van Gucht, de man die elke dag zegt hoeveel doden er zijn gevallen? ‘Ik had zelf ooit smetvrees. Ik weet wat mensen moeten doen.’

7. Driekwart covid-19-doden is ouder dan 75 jaar

Artsen hopen 50 procent te redden van de mensen die op intensieve zorgen belanden. Kunstmatige beademing is het laatste redmiddel. En dat willen artsen niet te lang toepassen.

8. De nieuwe meneer ‘non’ komt uit Nederland

Foto: rr

Wie is die Wopke Hoekstra, de Nederlander die zo hardvochtig uit de hoek kwam tegen Italië dat hij zijn land een diplomatieke ramp bezorgde? Als boekhouder is hij een groot succes.

9. Hoe corona de dood opnieuw in ons leven katapulteert

Vroeger waren we al blij als we aan de dood ontsnapten, nu zijn we pas blij wanneer we (volkomen) gelukkig zijn. Columniste Ariane Bazan ziet het tragisch levensgevoel terugkeren en vindt dat een terugkeer naar de normaliteit.