Premier League voetbalt pas weer 'als het veilig en gepast is'

Voorlopig wordt er niet meer gevoetbald in de Engelse Premier League. De grootste voetbalcompetitie ter wereld kondigde vandaag aan dat het seizoen niet hervat wordt in mei, zoals eerder gehoopt werd.

De EFL kondigde aan dat de situatie voortdurend in de gaten wordt gehouden en dat enkel op een gepast moment opnieuw aan voetballen gedacht kan worden. Er zal steeds rekening worden gehouden met 'de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten en de belanghebbenden in het land', staat te lezen in een persbericht. 'Samen werken we aan een oplossing. Het doel blijft om de wedstrijden die resten af te werken.'

Eerder werd de competitie al stilgelegd tot minstens 30 april, maar nu wordt duidleijk gemaakt dat de comeptitie ook begin mei niet meteen zal hervat worden: het seizoen 2019-2020 herbegint pas 'als het veilig en gepast is om dat te doen'.

30 procent loon minder

Gisteren deed de Britse minister van Volksgezondheid al een oproep aan de spelers van de Premier League om een deel van hun salaris af te staan, nu wordt daadwerkelijk geopperd om 30 procent van het loon van de voetballers aan de kant te zetten om te helpen in de crisistijd.

Het is niet de enige daad van solidariteit. De ‘kleine clubs’ zouden aanspraak mogen maken op een ruggensteun van 125 miljoen pond, de Britse gezondheidszorg ontvangt een financiële opkikker van 20 miljoen pond om de strijd aan te gaan met het virus.