Gezinsbond vraagt uitzonderlijk verlof voor ouders die niet kunnen werken vanwege kinderen

De Gezinsbond en zijn Franstalige tegenhanger Ligue des Familles willen dat ouders voor wie de combinatie werk-kinderen onhoudbaar wordt, uitzonderlijk verlof kunnen aanvragen. Een petitie leverde al 16.000 handtekeningen op.

Heel wat ouders zijn aan het einde van hun Latijn. Kinderen die door de coronacrisis vrijwel de hele dag thuis zijn, vormen vaak een vermoeiende en slopende combinatie met werk dat nog op de plank ligt. ‘Deze ouders moeten worden ondersteund. Flexibiliteit van de werkgever is natuurlijk essentieel, maar het is niet in alle gevallen een afdoende oplossing’, valt te horen bij zowel de Gezinsbond als de Waalse Ligue des Familles. ‘Daarom vragen we om een oplossing in de vorm van een tijdelijk verlof voor ouders van kinderen onder de 12 jaar of kinderen met bijzondere zorgnoden. Dit verlof zou de vorm kunnen aannemen van extra, flexibeler en beter betaald ouderschapsverlof, of een specifieke uitkering van de ziektekostenverzekering, zoals in Frankrijk en Luxemburg. Het maakt niet uit hoe het wordt georganiseerd, zolang het doel maar wordt bereikt: voldoende vergoed en toegankelijk voor ouders in loondienst, in de publieke sector of zelfstandigen.’

Een petitie met het voorstel leverde op een week tijd al 16.000 handtekeningen op.

Vijftig suggesties

Ook de fracties van Groen/Ecolo en SP.A tonen zich voorstander van het uitzonderlijk verlof. De drie partijen willen het voorstel morgenochtend op tafel leggen tijdens het wekelijkse onderhoud van kernkabinet met alle partijvoorzitters. De fractie Groen/Ecolo neemt het voorstel ook op in haar pakket van vijftig suggesties. Week na week stellen de groenen dat pakket aan de regering voor.