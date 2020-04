Helft bedrijven heeft financiële problemen

Vier op de tien Belgische ondernemingen heeft het grootste deel van zijn omzet zien wegvallen door de coronacrisis. Dat stelt de Nationale Bank vast na een ondervraging door enkele werkgeverskoepels bij 4.725 bedrijven. De helft van deze ondernemingen meldt liquiditeitsproblemen. Dat betekent dat ze het moeilijk hebben om de lopende kosten te dragen. Toch acht minder dan 10 procent een bankroet waarschijnlijk.

De sectoren die de grootste impact ondervinden zijn de horeca (-93 procent), de leisure (-74 procent) en de handel (-59 procent). Geen wonder: de meeste bedrijven en organisaties in deze sectoren zijn noodgedwongen gesloten. De energiesector is de enige die nauwelijks gevolgen ondervindt van de crisis.

Gevraagd naar de impact op de onderneming, zegt veertig procent 75 procent of meer van de omzet te hebben verloren. Gemiddeld ging de omzet met 54 procent naar beneden. Rekening houdend met de omvang van de bedrijven, zakte de totale omzet van alle ondernemingen met ongeveer een derde. Kleine en middelgrote bedrijven worden zwaarder getroffen dan grote.

De Lijn loopt 7,5 miljoen per maand mis

Ook bij openbaar vervoersmaatschappij De Lijn komt de coronacrisis hard aan. Volgens de bevoegde Vlaamse minister Lydia Peeters (Open VLD) bedraagt het kostenplaatje ongeveer 7,5 miljoen euro per maand. En dat is nog maar een ruwe berekening, zei ze op Radio 1.

Het overgrote deel van dat bedrag is een gevolg van de daling van inkomsten. De bezettingsgraad bedraagt nog maar 8 tot 10 procent. Maatregelen om de bussen en trams veilig te houden (reinigingsmateriaal en dergelijke) kosten 11.000 euro per dag.

De NMBS en MIVB hebben te maken met dezelfde trends. Bij de spoormaatschappij is de bezettingsgraad 5 procent De MIVB heeft een bezettingsgraad van 15 procent.