Soulzanger Bill Withers is overleden

Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen, meldt zijn familie. De Amerikaanse soulzanger is gekend van onder meer ‘Ain’t no sunshine’, ‘Lovely day’ en ‘Lean on me’.

Bill Withers, geboren in 1938 als William Harrison Withers Jr., componeerde en nam verschillende hits op, zoals 'Ain't no sunshine' (1971), 'Lean on me' (1972), , 'Use me' (1972), 'Lovely day' (1978) en 'Just the two of us' (1981). Hij won drie Grammy Awards en werd in 2015 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Zijn familie maakte het nieuws bekend. 'We zijn aangeslagen door het verlies van onze geliefde, toegewijde echtgenoot en vader. Een eenzame man maar met een hart dat werd gedreven om de brede wereld aan te spreken met zijn muziek en poëzie. Hij sprak eerlijk met mensen en verbond hen met elkaar. In zijn privéleven bleef hij dan wel dicht bij zijn gezin en dichte vrienden, zijn muziek behoort de hele wereld toe. In deze moeilijke tijden bidden we dat zijn muziek troost en verstrooiing kan bieden aan zijn fans die nu hun geliefden koesteren.'

Ain't no sunshine

Lean on me

