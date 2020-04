Ook de ruim 8 miljoen inwoners van New York City moeten sinds eind maart thuisblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vorig jaar bezochten 65 miljoen mensen The Big Apple, maar ook toeristen mogen 'The city that never sleeps' niet meer in. En dus is het nachtleven in een van de meest bruisende steden ter wereld helemaal stilgevallen.