Stijgende vraag, minder productie: tekort aan condooms dreigt

Elke crisis levert ook winnaars op. Broodbakmachines, gezelschapsspelletjes en puzzels worden massaal besteld om de tijd te doden in quarantaine. Ook condoomproducenten noteren een stijgende vraag, alleen dreigen ze daar niet heel lang meer aan te kunnen voldoen.

Door de verplichte quarantaine zijn er miljoenen mensen die plots meer tijd voorhanden hebben, en die schijnen velen door te brengen in de slaapkamer. Of dat over negen maanden ook een babyboom teweegbrengt, is nog afwachten. Condoomproducenten zien alvast een stijgende vraag.

Ritex, de grootste producent van condooms in Duitsland, zag zijn verkoop in maart bijna verdubbelen in vergelijking met de periode vorig jaar, zo vertelt directeur Robert Richter aan Financial Times. Volgens hem is dat deels te verklaren door het hamstergedrag, maar ook omdat mensen troost zoeken in seks.

De producenten profiteren nu misschien wel van de crisis, maar ze raken wel sneller door hun voorraad heen. Condooms worden voornamelijk in China en India geproduceerd, landen die zwaar getroffen zijn door het nieuwe coronavirus en fabrieken werden stilgelegd.

Het Maleisische Karex, dat jaarlijks meer dan vijf miljard condooms exporteert naar meer dan 140 landen, moest tijdelijk drie fabrieken sluiten door de crisis en werkt ook nu slechts op halve kracht. Het bedrijf zag daardoor zijn productie gehalveerd. De stock zou nog net voldoende zijn voor de komende twee maanden, zegt ceo Goh Miah Kiat aan Bloomberg. Karex heeft zijn eigen merk, maar levert ook Durex aan. Een op de vijf condooms wereldwijd wordt door Karex geproduceerd.

Goh Miah Kiat waarschuwt dan ook dat condooms een pak duurder dreigen te worden. ‘We betalen onze arbeiders nog steeds hun volledige loon, ook al mogen ze maar de helft van de tijd komen werken. Als onze kosten stijgen, zal dat moeten worden doorgerekend in het eindproduct.’

Thai Nippon, de grootste producent in Thailand die onder meer produceert voor het Playboy-merk, heeft zijn productie met meer dan een kwart opgedreven om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Overigens zijn niet alleen producenten van condooms, ook de verkoop van seksspeeltjes zit in de lift.