Toekomst van wielerploeg Van Avermaet hangt aan zijden draadje

De Poolse schoenenfabrikant CCC is zwaar getroffen door het coronavirus. Baas Dariusz Milek wond er geen doekjes om: ‘Besparingen dringen zich op. Het zou niet van goede smaak getuigen indien we de personeelskosten drukken en tegelijkertijd de sponsoring van de wielerteams behouden.’

In een videoconferentie met Poolse journalisten heeft Milek gezegd dat hij af wil van het bestaande sponsorcontract nu Greg Van Avermaet en co niet kunnen koersen.

‘We hebben een contract voor dit en volgende jaar, maar het bedrijf moet en wil het tegen lage kosten terugtrekken’, klinkt het. ‘Omdat de renners simpelweg geen diensten verlenen. We hebben geen 265 wedstrijddagen bij Eurosport meer. Het heeft dus geen zin om in te investeren. We hebben er simpelweg geen baat bij.’

Salarisverlaging

Later vandaag is er een crisisoverleg met de renners. Volgens VTM wordt het contract van driekwart van het personeel stopgezet. Aan de renners is gevraagd om 80 procent van hun loon in te leveren.

Voor volgend jaar liggen bij CCC nog negen renners onder contract, onder wie onze landgenoot Nathan Van Hooydonck. De verbintenis van Greg Van Avermaet loopt eind 2020 af.

‘Onze sponsors zien af door deze crisis’, aldus Van Avermaet. ‘Ik doe mijn job niet voor 100 procent omdat ik niet kan koersen. We staan open voor een salarisverlaging. We moeten loyaal zijn tegenover onze sponsors en hen steunen. Het belangrijkste is dat ze kunnen doorgaan en geen problemen hebben met hun sponsoring in de toekomst.’