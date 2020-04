Weyts lanceert nieuwe richtlijnen voor afstandsonderwijs na paasvakantie

Leerlingen zijn maximaal vier uur per dag bezig met taken voor scholen. Dat is de nieuwe richtlijn van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voor na de Paasvakantie. Vanaf dan geven leerkrachten nieuwe leerstof, maar Weyts wil grenzen trekken. Ook voor ouders, want zij investeren best maximaal twee uur per week in de begeleiding van het studiewerk.

Aangezien de kans groot is dat de scholen niet heropenen na de paasvakantie heeft Ben Weyts nieuwe richtlijnen opgesteld in samenwerking met een groep pedagogen. Na de vakantie mogen scholen nieuwe leerstof geven, maar het is niet de bedoeling dat ze overdrijven. Daarom komen er nu eenduidige richtlijnen. 'Het onderwijs is vrij, maar ik hoop dat de scholen hier enigszins uniform mee gaan omspringen', zegt Weyts.

Concreet wil Weyts dat kinderen maximaal vier uur per dag bezig zijn met hun schooltaken, de helft van de leertijd tijdens een gewone schooldag. 'Online zelfstandig leren is intensiever dan les krijgen in de klas', zegt Weyts. 'We trekken daarom duidelijke grenzen.'

Afhankelijk van mama en papa

Opvallend: ook voor de ouders trekt hij die grens. De voorbije tijd is veel kritiek gekomen van thuiswerkende ouders omdat zij tegelijkertijd veel werk hadden om hun kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk. Die betrokkenheid zou zich volgens Weyts moeten beperken tot 2 uur per week.

'Sommige ouders zitten met de allerbeste bedoelingen vele uren naast hun kind, maar pedagogen waarschuwen dat dit het verkeerde effect kan hebben', zegt Weyts. 'Kinderen moeten het vertrouwen krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan. Anders worden ze afhankelijk van mama of papa en zijn ze straks niet klaar om terug naar school te gaan.'

Eerder maakte Weyts al bekend dat er na de paasvakantie wordt gekozen voor 'preteaching', waarbij de leerstof twee keer wordt aangeboden aan de leerlingen. Een eerste keer via afstandsonderwijs en een tweede keer wanneer de school hervat. 'Dit is een noodzakelijke stap, want ik ben bezorgd om de onderwijskwaliteit. Dit mogen geen verloren leerweken worden', zegt Weyts. 'Ik ben ook bevreesd dat leerlingen gaan afhaken als ze ook na de Paasvakantie alleen maar oude leerstof voorgeschoteld krijgen. Via deze ‘preteaching’ bereiden we ons ook al voor op de heropening van de scholen.'

De druk op de zorg blijft door het coronavirus erg hoog. Dat is ook in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen het geval. We laten hen in de video hieronder aan het woord.