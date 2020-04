Een mortuarium in Barcelona, Spanje doet er alles aan om uitvaarcentra en begraafplaatsen zo min mogelijk te overbelasten. Ze gebruiken momenteel een ondergrondse parkeergarage om het hoge aantal sterfgevallen door het coronavirus op te baren. ‘Het belangrijkste in deze crisis is om zo snel mogelijk ziekenhuisbedden vrij te maken voor nieuwe patiënten’, aldus de begrafenisondernemer.