Zelf uw brood bakken? Dat kan ook zonder broodbakmachine

De verkoop van broodbakmachines zit sinds de lockdown in de lift, en in de supermarkten lijkt bloem vaak uitverkocht. Zijn we massaal zelf brood aan het bakken? Twee recepten voor wie het zelf wil proberen, ook zonder broodbakmachine.

Huisarts Patrik Vankrunkelsven gaf het al aan in zijn opiniestuk: de zelfbediening in de supermarkten, vooral van brood, moet anders in tijden wanneer een virus op de hoek loert. Brood achter plexiglazen deurtjes, die door de ene na de andere klanten worden opengeklapt, waarna klanten soms met het elleboog diep in de bak reiken, om achteraan een brood te nemen: Vankrunkelsven zag vele mogelijkheden waarbij het virus zou kunnen worden achtergelaten, terwijl een warme bakker doorgaans wel veel striktere maatregelen hanteert.

Vankrunkelsven is vast niet de enige die de bedenking maakte, want sinds de lockdown zit de verkoop van broodbakmachines in de lift en lijkt in veel supermarkten bloem uitverkocht. Wie het niet om hygiënische maatregelen doet, is misschien door de vrijgekomen tijd wel gecharmeerd geraakt door de kunst van zelf een brood te bakken. Wilt u het zelf ook eens proberen? Vier recepten uit ons archief, waarvoor u geen broodbakmachine nodig heeft.

BROOD ZONDER KNEDEN Door het brood te bakken in een gietijzeren pot creëer je omstandigheden die lijken op die van een professionele broodoven. Het resultaat is een brood met een spectaculaire korst en een zijdezacht kruim. Ingrediënten (voor 1 brood): 500 g bloem

350 ml lauw water

1 tl droge gist

2 tl zeezout

Extra bloem om af te werken (rogge, boekweit, haver)

Een gietijzeren pot met deksel Bereiding: 1. Meng de bloem, het zout en de gist in een grote kom. Voeg het water toe en meng met je handen tot een samenhangend deeg. Dek af met een schone keukenhanddoek en laat op een warme plaats rijzen gedurende minimaal twaalf en maximaal achttien uur. 2. Stort het deeg uit op een met bloem bestoven werkvlak. Neem de rechterrand van het deeg en trek het over de deegbol naar de linkerkant. Doe hetzelfde met de linkerrand en de boven- en onderrand. Nu heb je het deeg één keer ‘gevouwen’. Dit herhaal je nog een keer. Draai het deeg vervolgens om, zodat de naden naar onderen liggen, en vorm tot een bol. 3. Leg de bol deeg op een theedoek die je eerst genereus bestuift met bloem en bestuif ook de bovenkant van het deeg met bloem. Leg een tweede theedoek boven op het deeg en laat het vervolgens opnieuw twee uur rijzen. Verwarm je oven voor tot 235 °C en zet de gietijzeren pot met deksel in de oven. 4. Om het brood te bakken, leg je het voorzichtig in de hete gietijzeren pot met deksel. Bak het brood gedurende 25 minuten onder deksel. Haal het deksel van de pot en bak het brood nog eens 20 minuten. Om te controleren of het brood goed gebakken is, klop je met je vuist op de onderkant van het brood: als het hol klinkt, is het klaar.

SODABROOD

Een recept op maat van de gemakzuchtige thuisbakker: vijf minuten kneden, een halfuurtje de oven in en klaar is dit brood. Om er vervolgens aan de ontbijttafel je lief, vrienden of familie mee te imponeren.

Ingrediënten (voor 1 brood):

350 g tarwebloem

150 g volkoren tarwemeel

1 tl baksoda (natriumbicarbonaat)

500 ml karnemelk

1 flinke snuf zout

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Zeef de droge ingrediënten in een kom. Giet de karnemelk erbij en meng zo kort mogelijk tot een samenhangend deeg. Het is belangrijk zo weinig mogelijk te kneden, anders rijst het brood niet goed in de oven.

2. Vorm van het deeg een bol en kerf met een mes een groot kruis in het midden. Leg het brood op een met bakpapier beklede rooster en bak in ongeveer 30 minuten goudbruin. Het brood is klaar als het hol klinkt wanneer je op de onderkant klopt.

Kan ook: Eet je graag donker brood? Pas de verhoudingen van het recept dan aan en gebruik 250 gram volkoren tarwemeel op 250 gram tarwebloem.