Bij de gelovigen gaan er veel stemmen op om de kerken terug te openen. Want veel mensen hebben, zeker in deze onzekere tijd, nood aan een woord van steun en geloof. En dat vinden zij in de kerk, tijdens een misviering. Nu gaat er geen enkele misviering door en dat zal ook zo met Pasen zijn. Een vrouw uit Schilde heeft daarom een petitie opgestart om de kerkdeuren terug open te doen. Want volgens haar is er zeker genoeg plaats in de kerk voor 'social distancing'.