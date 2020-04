Ronde van Zwitserland gaat dit jaar niet door als gevolg van coronacrisis

De Ronde van Zwitserland is de volgende grote wielerwedstrijd die door de coronacrisis dit jaar van de kalender verdwijnt. De organisatie van de rittenkoers uit de WorldTour bevestigt vrijdag dat de 84e editie wordt afgelast en verschuift naar 2021.

De Ronde van Zwitserland geldt als een belangrijke graadmeter voor de Ronde van Frankrijk. De wedstrijd stond van 7 tot 14 juni op het programma. Om “financiële en logistieke redenen” kan de wedstrijd niet later dit jaar worden ingehaald. Zo wordt er voor het eerst sinds Wereldoorlog Twee geen Ronde van Zwitserland gehouden.

Vorig jaar won Egan Bernal de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan zou aansluitend ook de Tour op zijn naam schrijven.

Eerder deze week besliste de Internationale Wielerunie UCI dat geen enkele wedstrijd voor 1 juni kan doorgaan. Daardoor sneuvelde ook al het Critérium du Dauphiné, een andere belangrijke voorbereidingskoers op de Tour. De start van La Grande Boucle is voorzien op 27 juni. Het is nog onduidelijk of ‘s werelds belangrijkste wielerkoers eveneens genekt wordt door de coronacrisis.

