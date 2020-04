De voorbije 24 uur kwamen 578 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht, 377 mensen zijn ontslagen. Het aantal nieuwe opnames blijft zo opnieuw vrij stabiel. Er vielen 132 doden. Het totaal aantal overlijdens door covid-19 staat zo op 1.143.

Op dit moment liggen 5.552 mensen in het ziekenhuis met het sars-CoV-2-virus. Gisteren werden 578 nieuwe patiënten opgenomen. 1.205 mensen liggen op intensieve zorg, dat is een stijging met 176 in de afgelopen 24 uur. 916 patiënten hebben beademing nodig, dat zijn er 61 meer dan gisteren. De cijfers werden bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum.

'We krijgen regelmatig de vraag hoe het komt het dat er ondanks maatregelen steeds nieuwe gevallen bijkomen', zegt viroloog Steven Van Gucht. 'Maar de cijfers lijken te stabiliseren, dat is bemoedigend. Het aantal nieuwe gevallen schommelt tussen 500 en 600 per dag. Of we een plateau hebben bereikt, zullen de volgende dagen moeten uitwijzen.'

'De epidemie evolueert veel trager dan indien we niets hadden gedaan, en wordt beheersbaar. Steeds meer mensen bouwen immuniteit op, hopelijk zullen de cijfers daardoor dalen. Maar inspanningen blijven belangrijk, ook wanneer de cijfers zouden zakken.'

Er zijn in België momenteel 2.393 bedden voorzien op intensieve zorg voor covid-19-patiënten. Die zijn momenteel voor ongeveer 55 procent bezet, dus er zijn nog meer dan 1.000 bedden beschikbaar', benadrukt Van Gucht. 'Er is altijd een risico op verzadiging van ziekenhuizen. Verschillen in het aantal gevallen tussen regio's kunnen een tijdelijke verzadiging van het aantal bedden geven, maar dan wordt het verdeelplan ingeschakeld.'

60 procent van besmettingen in Vlaanderen

Er werden gisteren 1.422 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd: 865 in Vlaanderen, 374 in Wallonië, en 167 in Brussel. Voor zestien gevallen waren er geen gegevens over de woonplaats beschikbaar. Tot nu toe werden in totaal 16.770 besmettingen gemeld in ons land, maar dat blijft een onderschatting van het werkelijke aantal. Zestig procent van de besmettingen werd vastgesteld in Vlaanderen, 27 procent in Wallonië en 11 procent in Brussel.

'De maatregelen zijn erop gericht zo veel mogelijk ontmoetingen tussen verschillende groepen te vermijden', vult Emmanuel André aan. 'Binnen die groepen, bijvoorbeeld in rusthuizen, kan het virus zich blijven verspreiden. Daardoor blijven er infecties bijkomen. Dat is moeilijk tegen te houden. In rust- en verzorgingstehuizen is het bijvoorbeeld onmogelijk voor bewoners en zorgverleners om voldoende afstand te houden.'

'Aantal nieuwe opnames stijgt niet meer'

Is de piek al bereikt? 'Het aantal personen dat zich aanmeldt met klachten die gerelateerd lijken aan corona, lijkt te stabiliseren. Het aantal nieuwe opnames stijgt niet meer, dat is een belangrijk teken. Maar mensen worden nog besmet, vooral binnen die groepen waar we het over hadden. Daar moeten we nog meer aandacht voor hebben. We zullen u informeren wanneer die piek bereikt is, maar we moeten nu vooral de inspanningen volhouden', aldus André.

Zestig procent van de besmettingen wordt in Vlaanderen vastgesteld, maar toch worden meer doden in Wallonië en Brussel gerapporteerd. 'Het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken', zegt Van Gucht. 'Er zit een vertraging op de rapportering van de overlijdens. Dat wordt zeker onderzocht, maar ik zou er niet zomaar vanuitgaan dat er verschillen zijn tussen regio's op basis van de huidige cijfers.'

'Ondanks dat we meer testen, blijft het aantal bevestigde gevallen rond hetzelfde cijfer hangen', benadrukt Van Gucht. 'Dat geldt ook voor het aantal nieuwe opnames. Het is pas wanneer de cijfers beginnen te dalen, dat we met zekerheid kunnen zeggen dat we de piek hebben gehad. Dat is wat eigen is aan de definitie van een piek.'

De experts houden zich nog op de vlakte over het gebruik van chloroquine. 'De studies over chloroquine zijn beperkt in omvang, we wachten nog op resultaten van eerste klinische studies. De eerste resultaten op het terrein zijn bemoedigend, maar we moeten dat met korrel zout nemen. Sommige mensen genezen ook uit zichzelf, het is nog niet duidelijk wat chloroquine doet. Dat zullen die klinische studies uitwijzen.'

'Enkel barbecuen met het gezin'

Ook het voorspelde mooie weer werd besproken op de persconferentie. 'Veel plannen in de paasvakantie kunnen door het virus niet doorgaan. Deze crisis vergt veel van iedereen', weet woordvoerder Yves Stevens. 'De komende dagen kan genoten worden van de zon, zij het met respect voor de maatregelen. Wandelen, fietsen en lopen in gezinsverband of met één vriend mag, maar het is niet toegestaan om met de auto naar de fruitstreek of de Ardennen te rijden.'

'Alle andere vormen van recreatie, zoals motorrijden of zeiltochten, zijn niet toegelaten. Barbecuen kan, maar dan enkel met het gezin. Buren en vrienden uitnodigen zal voor later zijn. Een picknick in het park, ook alleen met het gezin, kan niet. Maak er, ondanks deze vreemde omstandigheden, een mooi weekend van.'

'Hou vol, blijf thuis, zorg voor jezelf en zorg voor de anderen', sluit Benoît Ramacker af.