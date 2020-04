Geldinzamelactie voor W817-film succesvol afgerond

De crowdfunding voor de W817-film is succesvol afgerond. Dat heeft Peter Van de Veire bekendgemaakt in zijn ochtendshow.

Enkele weken terug lanceerde de cast van de legendarische Ketnet-reeks bij MNM de oproep om tickets te kopen voor de film. De film kon er namelijk enkel komen als 50.000 fans tussen 4 maart en 4 april een ticket zouden kopen. De opbrengsten van de voorverkoop maken de financiering van de film rond.

W817-fans hebben massaal gehoor gegeven aan die oproep: er werden tot nu toe al bijna 49.000 tickets verkocht. De resterende tickets blijven in verkoop staan zolang de voorraad strekt. De film zal enkel voor de fans met een ticket te zien zijn in de zalen van Kinepolis overal in Vlaanderen mét heel wat extra’s en een exclusief bezoek van enkele castleden.

Voor de opnames werd oorspronkelijk naar deze zomer gekeken, maar dat lijkt nu moeilijk te worden. 'We volgen de situatie en de veiligheidsmaatregelen op de voet op en stemmen er onze plannen op af. We gaan er alles aan doen om ons engagement met de fans na te komen en een geweldige film te maken. Meer dan dat kunnen we momenteel niet in detail gaan', zei VRT woordvoerder, Hans Van Goethem daarover.

De komische jongerenreeks W817 liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog herhaald. Verschillende generaties groeiden op met de immens populaire reeks. Centraal stonden zes jongeren die in een studentenhuis samenwoonden. Zo’n twintig jaar na datum maken Steve, Zoë, Birgit, Tom, Akke, Carlo en Jasmijn dus hun comeback op het witte doek. Er is al een scenario uitgeschreven voor de film, die 8eraf zal heten.