‘Joe Exotic’ van Netflix-docu 'Tiger King' besmet met coronavirus

Joe ‘Exotic’ Maldonado, de exentrieke tijgertemmer uit de razend populaire docureeks 'Tiger King', is besmet met het coronavirus. De man zit een 22-jarige celstraf uit, maar werd ondertussen overgeplaatst naar het ziekenhuis.

Hij kluisterde de afgelopen week miljoenen mensen in quarantaine aan hun laptop. Nu is Joe ‘Exotic’ Maldonado, hét netflixfenomeen van deze coronacrisis, zelf geveld door het virus. De exuberante temmer, die in 2016 nog president van de VS wilde worden, zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit. Nadat hij onlangs van een provinciale gevangenis was overgebracht naar een grotere instelling in Texas, ziekt hij nu uit in het ziekenhuis.

?Ondertussen broedt Joe Exotic, in navolging van zijn wereldwijde succes, ook op een eigen biopic. Comedienne Kate McKinnon liet in november vorig jaar al verstaan een serie te willen inblikken over de vete tussen Joe Exotic en dierenrechtenactiviste Carole Baskin. Maldonado tipte voor zijn vertolking alvast op niemand minder dan Brad Pitt.