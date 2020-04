Belgische voetbalbazen hielden bij beslissing tot stopzetting al rekening met dreigement UEFA: “We gaan niet akkoord met deze aanpak”

Helemaal uit de lucht kwamen de leden van de Raad van Bestuur van de Pro League niet vallen toen bekendraakte dat de UEFA dreigt landen die hun competitie voortijdig stopzetten uit te sluiten van deelname aan Europese competities. Tijdens de conference call van donderdag, waarop beslist werd de Jupiler Pro League stop te zetten, is het onderwerp zelfs aan bod gekomen. De Pro League en de Belgische voetbalbond hebben de Europese voetbalbond intussen laten weten het been stijf te zullen houden. “We gaan niet akkoord met een aanpak die liga’s dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis.”

Donderdagavond stuurde de Europese voetbalbond UEFA een brief naar al zijn lidstaten waarin het waarschuwt dat landen die hun competitie vroegtijdig stopzetten, uitgesloten kunnen worden van deelname. Die timing was niet toevallig: enkele uren eerder had de Belgische Jupiler Pro League als eerste relevante voetbalcompetitie beslist dat het seizoen erop zit.

Officieel mag de Raad van Bestuur van de Pro League donderdagmiddag dan nog niet op de hoogte zijn geweest van het dreigement, officieus wisten ze wel dat de Europese voetbalbond overwoog te dreigen met een uitsluiting van deelname aan de Europese competities. Die impliciete dreiging werd donderdagmiddag zelfs besproken, waarop uiteindelijk unaniem beslist werd de competitie toch te laten stopzetten.

Nadat de UEFA zijn dreigement donderdagavond wereldkundig maakte, namen de Pro League en de Belgische voetbalbond vrijdagochtend contact op met de Europese bond. Ine en uitvoerige conference call van ruim een uur maakten ze de Europese voetbalbobo’s daar duidelijk dat hun standpunt ook na de communicatie van de UEFA onveranderd blijft.

“We gaan niet akkoord met een aanpak die liga’s dwingt om hun competities verder te zetten in de huidige algemene gezondheidscrisis, op straffe van uitsluiting uit de Europese clubcompetities van het volgende seizoen”, klinkt het in een persbericht verspreid door de Belgische voetbalbond en de Pro League. “Zowel de KBVB als de Pro League zijn grote voorstanders van de solidariteit binnen het Europese voetbal. Net vanuit deze solidariteit pleitten onze vertegenwoordigers voor een beleid dat het mogelijk maakt om deze situatie aan te pakken met respect voor de specifieke context van elke liga.”

De Pro League hoopt nu dat andere landen snel zullen volgen, zodat het niet langer alleen staat. Daarvoor kijkt het in eerste instantie naar Nederland, waar ook stemmen opgaan de Eredivisie definitief te laten stopzetten. Volgende week staat een volgende call met de Europese voetbalbond gepland.