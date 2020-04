Uefa dreigt Belgische clubs uit Europa te weren als competitie wordt stopgezet

De Uefa is er nog altijd van overtuigd dat de voetbalcompetities de komende maanden kunnen voortgezet worden. ‘Elke beslissing om de nationale competitie stop te zetten is ongerechtvaardigd’, meldt de Europese voetbalfederatie, die dreigt met uitsluiting van de Europese competities.

‘We zijn ervan overtuigd dat het voetbal de komende maanden opnieuw kan beginnen onder de voorwaarden van de autoriteiten. Elke beslissing om de nationale competitie stop te zetten is daarom voorbarig en niet gerechtvaardigd’, schrijft de Uefa in een omzendbrief, die het persagentschap Associated Press kon inkijken.

De Uefa dreigt er zelfs mee om landen die hun competitie vroegtijdig stopzetten, volgend seizoen van Europees voetbal uit te sluiten: ‘Aangezien deelname aan een clubcompetitie van de Uefa bepaald wordt door het sportieve resultaat op het einde van een nationale competitie, kan een vroegtijdige beëindiging twijfel doen ontstaan of aan die voorwaarde is voldaan. De Uefa heeft het recht te bepalen welke clubs mogen deelnemen aan het Europese seizoen 2020-2021.’

De brief werd donderdag naar alle leden verstuurd, enkele uren nadat de Belgische Pro League besliste om na 29 speeldagen een streep te trekken onder de Jupiler Pro League. Die aanbeveling moet volgende week (op 15 april) nog wel bevestigd worden door de Algemene Vergadering. Ook in buurlanden als Nederland klinkt de roep om de competitie onmiddellijk te beëindigen steeds luider.

Minstens 30 miljoen minder voor Brugge

Voor België zou Club Brugge, als de West-Vlamingen inderdaad tot nieuwe kampioen worden uitgeroepen, rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsfase van de Champions League. Als blauw-zwart van het kampioenenbal zou worden geweerd, lopen de West-Vlamingen minstens 30 miljoen euro mis, onderstreept AP.

De UEFA liet ook nog weten dat het aan een oplossing werkt voor de nog af te werken wedstrijden in de Europese competities. De Champions League en de Europa League zitten vast in de achtste finales. De Belgische clubs zijn uitgeschakeld.