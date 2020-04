Vanaf maandag 13 april staat Ben Crabbé moederziel alleen in de studio: de kandidaten in de dagelijkse quiz Blokken spelen vanaf dan noodgedwongen mee vanuit hun woonkamer of keuken.

‘Aan die set-up is twee weken intens testen voorafgegaan’, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. ‘De kandidaten staan in rechtstreekse verbinding met de studio, en spelen op een speciaal door de productie ingestelde laptop.’

De beelden van de quizzers worden in de studio geprojecteerd, al erkent Van Goethem dat het er op tv ‘iets beperkter zal uitzien’.