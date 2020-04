Zeven miljoen mondmaskers landen in Bierset

Iets over negen uur vanmorgen komt een lading van zeven miljoen mondmaskers aan in Bierset, vanuit China. Vandaar uit gaan ze naar Peutie en dan naar de medische centra en ziekenhuizen in ons land. Dat meldde Radio 1 vanmorgen.

Het gaat om vijf miljoen extra goed beschermende FFP2-maskers, naast twee miljoen ‘gewonere’ chirurgische maskers.

Naast die miljoenen maskers zitten er nog 100.000 volledige gezichtsmaskers aan boord.

Minister Philippe De Backer (Open VLD) gaf gisteren in de Kamer ook een update over de bestellingen en leveringen van medisch materiaal. ‘22,6 miljoen chirurgische maskers zijn geleverd, 20 miljoen verdeeld, en 25 miljoen werden besteld’, gaf De Backer mee. ‘Al 1,75 miljoen gespecialiseerde FFP2-maskers zijn geleverd, 1,25 miljoen maskers zijn verdeeld, en nog eens 9,1 miljoen zijn besteld.’ Vooral die FFP2-maskers vormden een probleem de voorbije weken. ‘De organisatie van de logistiek wordt met de dag moeilijker’, gaf De Backer toe. ‘Het is een bijzonder moelijke situatie van de wereldmarkt, iedereen is op zoek naar hetzelfde.’