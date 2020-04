Recordaantal doden in VS, Trump verplicht bedrijven om snel beademingsapparaten te maken

In de Verenigde Staten zijn tussen woensdag- en donderdagavond 1.169 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, een nieuw wereldwijd record. President Trump, die zelf voor de tweede keer negatief testte, heeft een oorlogswet ingevoerd om de productie van beademingsapparatuur te versnellen.

Met 1.169 doden geteld tussen 20.30 uur lokale tijd woensdag en dezelfde tijd donderdag is het totale aantal doden sinds het begin van de pandemie in de Verenigde Staten nu 5.926. Volgens de Johns Hopkins University-telling onttroont Amerika daarmee Italië wat betreft het grootste aantal doden op 24 uur tijd. Daar werden op 27 maart 969 sterfgevallen opgetekend.

Philips & co schakelen versnelling hoger

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ondertussen de Defense Production Act van stal gehaald om de productie van beademingsapparaten te versnellen. Met die oorlogswet, die stamt uit de tijd van de Korea-oorlog in de jaren vijftig, kan Trump toeleveranciers van fabrikanten van deze apparatuur dwingen voldoende materiaal aan te leveren.

Dat moet ervoor zorgen dat zes bedrijven, waaronder Philips, General Electric en Medtronic, de productie van beademingsapparaten kunnen opvoeren. Technologieconcern 3M wordt met dezelfde wet verplicht de productie van mondmaskers op te voeren. 3M is de grootste producent van N95-kapjes, die beschermen tegen potentieel besmettelijke deeltjes zoals bacteriën of virussen in de lucht. Het bedrijf maakte eerder deze week al bekend vanaf juni 50 miljoen N95-maskers per maand te gaan maken in de VS, 40 procent meer dan nu.

Amerikaanse gouverneurs en politici riepen Trump al langer op de oorlogswet te gebruiken om tekorten aan beademingsapparatuur te voorkomen. Intensive care-afdelingen in de Verenigde Staten dreigen de toestroom van coronapatiënten niet aan te kunnen door een gebrek aan beademingsapparatuur.

Trump doet tweede test ‘uit nieuwsgierigheid’

Trump maakte trouwens bekend dat hij zelf voor een tweede keer getest is op het coronavirus. Ook nu was het resultaat negatief. ‘Ik heb de test vanmorgen gedaan. Het duurde ongeveer 14 minuten om resultaat te krijgen. Ik deed het uit nieuwsgierigheid om te zien hoe snel het zou gaan. Het is veel gemakkelijker, de tweede is veel leuker.’