Trump tweet olieprijs de hoogte in

De olieprijzen zijn met ruim 20 procent omhoog­geschoten na een tweet van president Donald Trump.

President Trump kondigde via Twitter een mogelijk akkoord tussen Rusland en Saudi-Arabië aan. De twee landen zouden volgens Trump overeen­gekomen zijn hun productie terug te dringen met ongeveer 10 miljoen vaten ‘en misschien substantieel meer’. Een vervolgtweet maakte zelfs melding van 15 miljoen vaten.

De Amerikaanse president verspreidde de informatie na een gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, die volgens Trump overlegd zou hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Nauwelijks enkele minuten later was een vat olie van de Amerikaanse soort WTI al 22 procent meer waard. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent schoot even 40 procent hoger, om daarna terug te zakken naar een winst van iets minder dan 20 procent.

Prijzenoorlog

Rusland ontkent nochtans dat er onlangs een gesprek tussen Poetin en Bin Salman heeft plaatsgevonden. ‘Er was geen gesprek’, zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Volgens hem is dat ook niet gepland. Het bestaan van een akkoord wordt niet expliciet ontkend. De olieprijzen zijn de af­gelopen maand in een vrije val geraakt door een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië. De fors verminderde vraag als gevolg van de coronapandemie, stuwde de prijzen bovendien nog verder naar beneden.

Saudi-Arabië heeft gisteren opgeroepen tot een dringende bijeenkomst van de Opec en van andere landen, waaronder ook Rusland. De bedoeling is om tot een akkoord te komen over een stabilisering van de markt, zo meldt ­Riyad via het Saudische nieuwsagentschap SPA.

Overproductie

Vandaag ontmoet president Trump bedrijfsleiders van Amerikaanse oliemaatschappijen. Een bron uit het Witte Huis zei tegen Reuters dat hij hen niet zal vragen om de productie terug te schroeven. De regering is daartoe niet bij machte. De Amerikaanse ­producenten brengen hun productie wel terug omdat er niet voldoende opslag­capaciteit voorhanden is om de overproductie op te slaan.

De stijging van de olieprijs veroorzaakte ook een lichte stijging van de aandelenmarkten. Oliemaatschappijen wonnen sterk aan waarde. In Brussel won de Bel20 bijna 2 procent aan waarde.