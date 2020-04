BNP Paribas Fortis trekt toch dividend in

De raad van bestuur van BNP Paribas Fortis heeft beslist om het dividend van 1,9 miljard euro dan toch niet te betalen aan de Franse moederbank BNP Paribas. In oktober zal de bank de situatie wel herbekijken.

Op het ogenblik dat de banken gevraagd wordt een ­inspanning te doen voor particulieren en ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, was de Franse bank BNP Paribas van plan om bijna de volledige winst (1,9 miljard euro) weg te halen bij haar Belgische dochter. Daardoor zou die ­minder middelen overgehouden hebben om de Belgische economie door de coronacrisis te loodsen.

De Franse grootbank stond echter onder druk om geen dividend uit te betalen. De Europese Centrale Bank (ECB) riep vorige week de banken nog op om af te zien van dividendbetalingen. Verschillende banken gaven prompt gevolg aan die oproep.

Ook minister van Financiën Alexander De Croo voerde de druk op de bank op. ‘Wij zullen onze stem als aandeelhouder zeker laten horen in de raad van bestuur.’ En ook andere politici vroegen maatregelen te nemen tegen de dividendplannen. Advocaat en ex-politicus Mischaël Modrikamen ondernam zelfs juridische stappen om beslag te laten leggen op het geld bij BNP Paribas Fortis.

Donderdagnamiddag heeft minister De Croo in de Kamer aangegeven dat hij onder meer via diplomatieke contacten had vernomen dat de boodschap in Parijs gehoord is. Donderdagavond heeft BNP Paribas Fortis dan ook bevestigd dat het dividend wordt herroepen. De raad van bestuur zal op 23 april op de algemene vergadering van aanhouders voorstellen om geen dividend uit te keren en om de situatie in oktober te herbekijken.

‘BNP Paribas Fortis heeft een solide financiële structuur en staat ten dienste van de Belgische economie’, zegt ceo Max Jadot in het persbericht. ‘(...) Als marktleider in België hebben we een voortrekkersrol gespeeld in het uitwerken van een gecoördineerd en ambitieus plan om gezinnen en bedrijven bij te staan gedurende de coronacrisis. Het is evident dat we vastberaden en voldoende gekapitaliseerd zijn om onze verantwoordelijkheden op te nemen als grootste bank van het land en er zo voor te zorgen dat bedrijven en gezinnen in het kader van dit plan bijkomende financiële ademruimte krijgen.’