Remco Evenepoel maakt zondag zijn debuut in de Ronde... op rollen: “Ik heb het parcours al verkend en ben wel geschrokken”

Remco Evenepoel rijdt zondag met de Ronde van Vlaanderen zijn eerste monument. Niet op de weg, maar op de rollen, een evenement van Sporza samen met Flanders Classics, waarbij dertien renners tegen elkaar strijden, thuis vanuit hun kot. “Het is speciaal, maar ik kijk er wel naar uit”, zegt het toptalent van Deceuninck - Quick-Step.

De Ronde van Vlaanderen krijgt zondag voor het eerst een virtuele editie. Dertien profrenners, onder wie Remco Evenepoel en zijn ploegmaten Zdenek Stybar en Yves Lampaert, zullen thuis op de rollen de laatste 32 kilometer van “Vlaanderens Mooiste” tegen elkaar rijden. “Ik had nooit gedacht dat ik op deze manier mijn debuut zou maken in een monument, maar het is nog altijd beter dan niets”, zegt Evenepoel. “Ik denk dat ik de eerste renner ben in de geschiedenis die zijn eerste monument rijdt op de rollen.”

“Wel geschrokken van verkenning”

“Van wat ik ervan begrijp, worden de omstandigheden van de Ronde van Vlaanderen gekopieerd, dus zal het wel een lastige test zijn. Ik heb woensdag al eens het parcours verkend. Ik ben wel geschrokken, sommige hellingen zijn echt zwaar.”

“Een tactiek met de ploegmaten is er nog niet echt besproken. Daar is nog tijd voor. Het is ook nog wat afwachten hoe we als ploegmaten samen virtueel kunnen rijden.”

Lampaert hoopt vooral plezieren hoop te kunnen geven

“Het is een moeilijke periode voor iedereen”, zegt Lampaert. “Ik hoop dat we met dit project een beetje plezier in de huiskamer en wat hoop kunnen geven aan de fans, die de wedstrijd live kunnen volgen.”