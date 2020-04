VK kent recordaantal doden en wil meer testen

In het Verenigd Koninkrijk zijn er op één dag 569 doden gevallen door corona, dat is opnieuw een recordaantal. De Britse premier Boris Johnson belooft om de coronatests ‘massaal’ op te drijven.

Johnson, die zelf besmet is en lichte symptomen vertoont, reageerde eerst aarzelend op de epidemie. Maar eind maart legde hij het VK dan toch strikte regels op, het risico op een Italië-scenario was te groot.

De Britse premier wordt zwaar op de korrel genomen voor zijn aanpak van de pandemie. Hij sprak de natie toe va een video vanuit zijn appartement in Downing Street, waar hij in quarantaine verblijft sinds zijn positieve test.

Hij erkende dat woensdag een ‘droevige dag’ was, met een recordaantal van 563 overlijdens door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Intussen is dat record opnieuw gesneuveld. Volgens de NHS, de Britse National Health Service, hadden 44 van de 569 sterfgevallen van de afgelopen dag geen onderliggende aandoeningen.







Testcapaciteit

Daarom wil de premier de testcapaciteit optrekken. Aanvankelijk kozen de Britse autoriteiten ervoor om enkel de meest kritieke gevallen te testen, maar die strategie wordt herzien. ‘Zoals ik al weken zeg, is testen de manier om de coronaviruspuzzel op te lossen’, zei Johnson. ‘Dit is hoe we het virus zullen verslaan.’

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 1, 2020

De BBC schrijft dat er 13.000 testen per dag worden afgenomen, maar dat het doel 25.000 is. Volgens de Britse krant The Guardian wilde Johnson in maart al 25.000 testen per dag afnemen, maar begin april stond de teller op 10.000 testen per dag. Daarvan werden er maar 2.000 afgenomen bij de hulpverleners bij de NHS. Daarom blijven veel hulpverleners in quarantaine, omdat ze niet weten of het veilig is om te gaan werken.

De hoop is om het medisch personeel dat nu in quarantaine zit, weer aan het werk te kunnen laten gaan als het aantal testen wordt opgetrokken. De testen moeten dan wel veel negatieve resultaten opleveren. Maar er is nog een bijkomend probleem, het VK kampt met gelijkaardige problemen als alle andere landen: bevoorrading en capaciteit bij laboratoria.

In België wordt ook sterk ingezet op testen: dit weekend worden er 10.000 testen per dag verwacht. Voor de rusthuizen worden er 20.000 testen verdeeld. ‘Vandaag zitten we aan 4.500 testen per dag, tegen het weekend aan 10.000 per dag’, zegt bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD). ‘Tegelijkertijd beseffen we de moeilijke situatie van de woonzorgcentra waar een heel kwetsbare groep aanwezig is. Daarom hebben we beslist om prioritair 20.000 testen uit te rollen over de woonzorgcentra, in samenwerking met de regio’s. De bedoeling is om een goed zicht op het aantal besmettingen daar te krijgen. Op basis daarvan zal verdere testing in de komende dagen kunnen volgen.’ Ter vergelijking: in Duitsland worden ongeveer 500.000 mensen per week getest.