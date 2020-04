Nog 9 miljoen FFP2-maskers besteld, 20.000 tests voor rusthuizen

1,75 miljoen gespecialiseerde FFP2-maskers zijn geleverd, maar de taskforce van minister De Backer heeft er nog eens 9,1 miljoen besteld. Het aantal dagelijkse tests gaat de hoogte in: van 4.500 vandaag naar 10.000 dit weekend. Voor de rusthuizen worden er 20.000 tests verdeeld.

Minister Philippe De Backer (Open VLD) gaf in de Kamer een update over de bestellingen en leveringen van medisch materiaal. Hij schetste een donkergrijs beeld van de internationale markt: ‘De organisatie van de logistiek wordt met de dag moeilijker’, gaf De Backer toe. ‘Het is een bijzonder moeilijke situatie op de wereldmarkt, iedereen is op zoek naar hetzelfde.’

‘We bekijken 50 leads per dag, maar het meeste is niet bruikbaar omdat de kwaliteit niet hoog genoeg is. We zijn ook aan het kijken naar Belgische productie, in samenwerking tussen textiel- en automobielsector. Er zijn ook Belgische stocks die zich in het buitenland bevinden. Deze week hebben we nog een stock in Bulgarije en Tunesië gevonden en gerecupereerd. We kijk ook naar hergebruik van maskers. We doen ‘whatever it takes’.’





‘Ook schorten en handschoenen besteld’

Die inspanningen leverden voorlopig het volgende resultaat op: ‘22,6 miljoen chirurgische maskers zijn geleverd, 20 miljoen verdeeld, en 25 miljoen werden besteld’, gaf De Backer mee. ‘Al 1,75 miljoen gespecialiseerde FFP2-maskers zijn geleverd, 1,25 miljoen maskers zijn verdeeld, en nog eens 9,1 miljoen zijn besteld.’ Vooral die FFP2-maskers vormden een probleem de voorbije weken. Er waren ook nog donaties van 1,3 miljoen chirurgische maskers en 175.000 FFP2-maskers. Per zorgverlener zijn al snel één à twee FFP2-maskers nodig per dag, en iedereen wil ze inzetten in de eerste lijn. Die 9 miljoen FFP2-maskers laten dus best niet al te lang op zich wachten. Hoe lang we nog verder kunnen met de huidige leveringen, is moeilijk te zeggen, omdat de tekorten afhankelijk zijn van ziekenhuis tot ziekenhuis. Het aantal chirurgische mondmaskers lijkt wel voldoende om enkele weken verder te kunnen.

Hoewel de bestellingen van schorten en handschoenen nog via de ziekenhuizen verloopt, heeft de taskforce toch al 100.000 extra schorten en 289.000 dozen handschoenen besteld.

‘We zijn genoodzaakt om ook in het buitenland aan te kopen. Verdachte leveringen worden geweerd, we zullen geen malafide zaken dulden. We controleren of de bedrijven de nodige certificaten hebben. We vragen ook om stalen op te sturen. Op het moment van de leveringen komt er een tweede controle van de FOD Economie. Stalen worden in Belgische labo’s getest. Alleen als aan de voorwaarden van veiligheid is voldaan, worden de loten op de markt gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen krijgen we zo’n heterogene leveringen van mondmaskers dat het niet uit te sluiten valt dat er af en toe een lot van niet voldoende kwaliteit is. Die worden dan meteen geweerd.’

20.000 tests naar rusthuizen

Het aantal tests per dag gaat de komende dagen de hoogte in. ‘Vandaag zitten we aan 4.500 per dag, tegen het weekend aan 10.000 per dag’, aldus De Backer. ‘Tegelijkertijd beseffen we de moeilijke situatie van de woonzorgcentra, waar een heel kwetsbare groep aanwezig is. Daarom hebben we beslist om prioritair 20.000 tests uit te rollen over de woonzorgcentra, in samenwerking met de regio’s. De bedoeling is om een goed zicht op het aantal besmettingen daar te krijgen. Op basis daarvan zal verdere testing in de komende dagen kunnen volgen.’