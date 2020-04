Ook raad van bestuur Belfius schrapt dividend

De raad van bestuur van Belfius vergadert deze namiddag over het dividend. Verwacht wordt dat ook Belfius het (slot)dividend schrapt.

Het bestuur van Belfius had al een lager dividend in het vooruitzicht gesteld maar wil nu nog een stap verder gaan. De bank buigt zich over de vraag van de ECB om voorlopig geen dividend uit te keren. Dat wil zeggen dat het in februari aangekondigd slotdividend van 161 miljoen euro niet doorgaat.

Belfius had al een tussentijds dividend uitgekeerd van 100 miljoen. Het slotdividend ging het totaal dividend dat naar de Belgische staat gaat op 261 miljoen brengen.

Ook KBC en ING maakten al bekend geen dividend te zullen betalen. BNP Paribas Fortis staat onder zware druk om eveneens op zijn dividend terug te komen. Advocaat Mischaël Modrikamen trekt zelfs naar de beslagrechter met de vraag om beslag te leggen op de 1,9 miljard euro die de bank op 13 maart bekend maakte te willen uitkeren op 24 of 25 april.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zei in de kamer dat Belfius hetzelfde initiatief neemt als enkele andere banken die hun dividend al schrapten.