Voor het eerst een Nederlands debuut genomineerd voor Man Booker International Prize

The discomfort of an evening, de Engelse vertaling van De avond is ongemak, de debuutroman van de 28-jarige Marieke Lucas Rijneveld, staat op de shortlist van de International Booker Prize. Een primeur voor een Nederlandstalig schrijver.

Voor het eerst werd een Nederlandstalige schrijver genomineerd voor de Man Booker International Prize. Die prestigieuze prijs bekroont literaire vertalingen in het Engels uit andere taalgebieden. Het is een prijs met een indrukwekkend palmares. Op de laureatenlijst prijken onder anderen Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk (2018), David Grossman (2017), Han Kang (2016) en László Krasznahorkai (2015).

Vorig jaar haalde Tommy Wieringa de longlist met The death of Murat Idrissi, net als Stefan Hertmans twee jaar eerder deed met War and turpentine. Maar het is voor het eerst dat een Nederlandstalig schrijver de shortlist haalt sinds de prijs in 2015 werd opengesteld voor schrijvers van buiten het Gemenebest. Op de shortlist staan verder onder meer de Duitse schrijver Daniel Kehlmann met Tyll, naast romans die werden vertaald uit het Japans, Spaans, Spaans en het Farsi.

De avond is ongemak vertelt het schrijnende verhaal van een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind, bekeken door de ogen van een van de andere kinderen. Met deze nominatie versterkt het boek zijn status van droomdebuut. Het haalde in 2018 zowel in Nederland als in Vlaanderen de bestsellerlijsten met bijna 60.000 verkochte exemplaren en sleepte de ANV Debutantenprijs en een nominatie voor de Librisprijs in de wacht.

Rijneveld publiceerde eerder ook een felgesmaakte dichtbundel: Kalfsvlies (2015) werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs.

Marieke Lucas Rijneveld draagt een dubbele m/v-voornaam. In een interview met De Standaard der Letteren meldde hij als ‘hij’ te willen worden aangesproken. ‘Het kan zijn dat er binnen een paar jaar alleen Lucas Rijneveld staat, of dat het allebei blijft, maar Marieke Rijneveld nooit meer.’ Marieke Lucas Rijneveld werkt naast het schrijven ook in een melkveebedrijf.