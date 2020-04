De Croo: ‘Ik ga ervan uit dat BNP Paribas Fortis dividend niet uitkeert’

Minister van Financiën Alexander De Croo zegt dat hij signalen heeft dat BNP Paribas begrepen heeft dat ze hun dividendbeleid moeten bijsturen. ‘Ik ga ervan uit dat BNP Paribas Fortis het dividend zal schrappen.’

De Croo zei vannamiddag in het parlement dat hij onder meer via diplomatieke contacten heeft vernomen dat de boodschap in Parijs gehoord is, dat het niet het moment is om dividenden uit BNP Paribas Fortis te halen en uit te keren. ‘De bank heeft al gereageerd met de boodschap dat ze hun dividend zullen herevalueren. Ik ga ervan uit dat dit betekent dat ze geen dividend uitkeren’, aldus De Croo.

Bij de bank circuleerden gisteren geruchten dat BNP Paribas alsnog op een gedeeltelijk dividend vanuit BNP Paribas Fortis zou mikken. Daarbij werd een redenering opgezet waarbij het dividend die de dochters van BNP Paribas Fortis betalen aan de Belgische bank, denk bijvoorbeeld aan leasingmaatschappij Arval, wel zou doorgestort worden. Met andere woorden: BNP Paribas bleef gefixeerd om dividenden van dochters en kleindochters te blijven innen.

De Croo legt de lat dus hoger. Voor hem is het ondersteunen van de reële economie de absolute prioriteit. Uitkeren van dividenden door banken hoort daar niet bij. Hij zei ook dat verschillende banken zoals KBC en ING de boodschap al begrepen en gepast gereageerd.

John Crombez, Kamerlid van de Vlaamse socialisten, vroeg De Croo om een wet te voorzien om uitkering van het dividend te verbieden, als zou blijken dat BNP Paribas toch doorzet. Hij vroeg ook om dan alle fiscale voordelen die de bank kreeg van de Belgische staat, terug te vorderen. De Croo ging op dat laatste niet in.