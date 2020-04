In Zweden lijkt het wel alsof er geen vuiltje aan de lucht is. De overheid legt tot nu toe geen strikte maatregelen op in de bestrijding van het coronavirus en rekent vooral op de verantwoordelijkheidszin van de burgers. Bekijk in de video hierboven hoe het dagelijkse leven gewoon verdergaat.

De centrumlinkse regering van premier Stefan Löfven rekent vooral op het burgerschap van zijn landgenoten. Hij vraagt hen om persoonlijke contacten te beperken en afstand te houden, maar verbiedt dus weinig bijeenkomsten en legt geen sluitingen op. Er komen wel meer tests en bezoeken aan rusthuizen worden verboden.

Volgens de Zweedse historicus Lars ­Trägardh ligt dat aan de structuur van de Zweedse gezondheidszorg. ‘Dit beleid is uitgetekend door het Zweedse Gezondheidsagentschap. En dat is volledig autonoom’, zegt hij. ‘De minister van Gezondheidszorg bepaalt hoeveel geld het instituut krijgt, maar daar houdt de ­politieke bevoegdheid op. In de grondwet is vastgelegd dat deze overheidsinstituten volledig in dienst staan van het algemeen belang en niet overruled kunnen worden door een politicus.’ Het agentschap ziet nog altijd geen reden om het land op slot te gooien.







Toch klinkt er kritiek. Verschillende wetenschappers roepen op tot strikte maatregelen, maar daar wordt voorlopig nog geen gehoor aan gegeven. Dit beleid is volgens Trägardh enkel mogelijk omdat de Zweedse samenleving historisch gebouwd is op vertrouwen. ‘Zelfs bij de kleinste verkoudheid blijven mensen thuis. Als we elkaar spreken, beklemtonen we dat we zeker niet ziek zijn. Die sociale discipline bestaat hier echt.’

De cijfers spreken het Zweedse beleid overigens niet tegen. In Zweden wonen ongeveer evenveel mensen als in ons land, maar het aantal besmettingen staat donderdag op 5.466, terwijl er in België al 15.348 gevallen zijn. 282 Zweden overleden aan het coronavirus, tegenover 1.011 Belgen.