Premier Sophie Wilmès (MR) en minister Maggie De Block (Open VLD) kwamen in de Kamer terug op de vraag of mondmaskers voor de hele bevolking zinvol zijn. 'Mondmaskers hebben amper toegevoegde waarde', benadrukte De Block.

De kwestie van de mondmaskers hield ook vandaag de bijzondere plenaire vergadering bezig. Het kwam vanmiddag aan bod in het wekelijkse vragenuurtje, dat ook nu weer in zeer bijzondere setting plaatsvond: alleen de fractieleiders, enkele vraagstellers en enkele ministers zijn aanwezig in het parlement.

‘Mensen willen zich zo goed mogelijk beschermen en dat is een legitieme bezorgdheid’, zei Wilmès. ‘Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten de mondmaskers naar zieke mensen en zorgpersoneel gaan. Zelfs al zou het aan te raden zijn voor de hele bevolking, zou dat op dit moment niet mogelijk zijn. Er is een tekort op de wereldmarkt, niet alleen in België. Het medisch personeel wordt blootgesteld en moet natuurlijk voorrang krijgen. We weten ook dat we intern onze productiecapaciteit moeten maximaliseren. Daarom heeft de kern onderhandeld met de Belgische textielindustrie om de capaciteit zo snel mogelijk op te drijven. Dat gebeurt onder toeziend oog van minister Geens.’

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die vooral in Franstalig België steeds meer onder vuur komt te liggen, antwoordde op vragen over het nieuwe coronavirus. Er is wat verwarring ontstaan over het dragen van mondmasker, gaf De Block ook aan. 'Vooral door mensen die geen arts zijn en niet ziek zijn. We blijven herhalen dat we de richtlijnen van de WHO volgen. Mondmaskers hebben amper toegevoegde waarde en kunnen zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Zaai niet nog meer onrust hierover, is mijn oproep aan politici, ook. We hebben een voldoende stock aan maskers en handschoenen voor wie het nodig heeft. Dat is niet eenvoudig in een situatie van wereldwijde schaarste. '

'Het virus is onzichtbaar, ik zie het niet vliegen, maar het is zeer zichtbaar in de cijfers over de mensen die besmet zijn, overlijden en in het ziekenhuis terechtkomen', zei De Block nog. 'Het leed van de familie blijft niet onzichtbaar in dit parlement, elk overlijden is een drama, het is gepast om mijn medeleven aan te bieden.'

'We hebben een goed systeem van gezondheidszorg, en dat hebben we nu ook nodig. Ik wil iedereen bedanken die het land draaiende houdt: al wie aan het werk is, en wie andere mensen helpt en al wie de maatregelen volgt.'

‘Volhouden, ook met mooie weer’

Premier Wilmès kwam nog terug op de meest recente cijfers van slachtoffers in België: De situatie is dat we 1.011 overlijdens hebben tot op heden, helaas. Ik wil even van dit moment gebruikmaken om onze diepe droefenis te uiten ten aanzien van de families van de overledenen. De experten zeggen dat verspreiding van het virus vertraagt, dat is bemoedigend. Maar met het mooie weer in aantocht is het belangrijk dat we volhouden en nu de maatregelen niet versoepelen.’

‘In de ziekenhuizen wordt elke dag een analyse gemaakt van de verzadiging, om een goede spreiding mogelijk te maken’, ging Wilmès verder. ‘Er is een bezetting van de bedden op intensieve zorg van 52 procent op het hele grondgebied. Er wordt nog steeds aan gewerkt om de capaciteit van de intensieve zorg te verhogen, en om andere plaatsen vrij te maken waar mensen terecht kunnen die niet meer in het ziekenhuis moeten verblijven maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan.’

9 miljoen FFP2-maskers besteld

Minister Philippe De Backer (Open VLD) gaf in de Kamer ook een update over de bestellingen en leveringen van medisch materiaal. '22,6 miljoen chirurgische maskers zijn geleverd, 20 miljoen verdeeld, en 25 miljoen werden besteld', gaf De Backer mee. 'Al 1,75 miljoen gespecialiseerde FFP2-maskers zijn geleverd, 1,25 miljoen maskers zijn verdeeld, en nog eens 9,1 miljoen zijn besteld.' Vooral die FFP2-maskers vormden een probleem de voorbije weken. 'De organisatie van de logistiek wordt met de dag moeilijker', gaf De Backer toe. 'Het is een bijzonder moelijke situatie van de wereldmarkt, iedereen is op zoek naar hetzelfde.'

'We zijn aan het kijken naar de opstart van productie in België. We kijken ook naar hergebruik van mondmaskers in België. Maar we zijn genoodzaakt om ook in het buitenland aan te kopen. Verdachte leveringen worden geweerd, we zullen geen malafide zaken dulden. We controleren of de bedrijven de nodige certificaten hebben. We vragen ook om stalen op te sturen. Op het moment van de leveringen komt er een tweede controle van de FOD Economie. Stalen worden in Belgische labo’s getest. Alleen als aan de voorwaarden van veiligheid is voldaan, dan pas worden de loten pas op de markt gebracht. Ondanks alle maatregelen, krijgen we zo'n heterogene leveringen van mondmaskers, dat het niet uit te sluiten valt dat er af en toe een lot van niet voldoende kwaliteit is. Die worden dan meteen geweerd.'

Politie in privéwoonst

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) benadrukte nog dat het nu al mogelijk is voor de politie om de woonst te betreden om de maatregelen af te dwingen. Volgens De Crem zijn er nog steeds mensen die zich niet aan de maatregelen houden. 'Vaststellingen van inbreuken in de privéwoonst zijn mogelijk door een beslissing van de lokale politiechef', zei hij. Egbert Lachaert, fractieleider van Open VLD, drong er bij De Crem op aan dat alle maatregelen en ingrepen proportioneel zouden zijn.