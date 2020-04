Apps die waarschuwen als we in de buurt waren van iemand besmet door corona: willen we dat?

Hoe ver willen we gaan we in de strijd tegen corona? Ons land heeft een taskforce opgericht die moet nagaan hoe we daarbij data kunnen inzetten. Tegenstanders maken zich echter zorgen om onze privacy.

Bij het inzetten van data zijn contact tracing apps een optie: apps die ons waarschuwen wanneer we een risico hebben gelopen op corona, omdat we in de buurt zijn geweest van mensen met Covid-19. In sommige landen worden zulke apps al gebruikt. Maar hoeveel van onze privacy willen we prijsgeven? En kunnen we dat nog wel terugdraaien als de crisis voorbij is? Een gesprek met redacteurs Nikolas Vanhecke en Roeland Termote.

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

Credits

Journalisten Nikolas Vanhecke, Roeland Termote | Host Niels De Keukelaere | Redactie Niels De Keukelaere, Lise Bonduelle, Pieter Van Maele | Eindredactie Pieter Van Maele, Wouter Van Driessche | Audioproductie Fien Dillen, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Bruno Schoenaerts, Matthias Dobbelaere-Welvaert

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.