Basketster Ann Wauters besmet met coronavirus: 'Virus heeft me flink te pakken'

Ann Wauters heeft vorige week positief getest op covid-19. Dat maakt ze op sociale media bekend.

‘Ook al denk ik dat ik een sterk lichaam heb, het virus heeft me flink te pakken’, schrijft Wauters op Instagram. Na een onderzoek in het ziekenhuis van Kortrijk kwam de besmetting aan het licht. De Belgian Cat en vijfvoudige Europese Speelster had geen smaak- en reukzin meer en voelde zich draaierig. Nu verblijft ze thuis in quarantaine, waar ze verder herstelt.

In haar bericht richt Wauters zich specifiek tot jonge mensen en ‘mensen die zich onoverwinnelijk voelen’. ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten ons verenigen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus om iedereen gezond en wel te houden. Blijf alstublieft thuis, leef de regels na, blijf actief en zorg voor elkaar.’

In februari plaatsten de Belgian Cats zich nog voor de Olympische Spelen, een primeur voor de Belgische vrouwenbasketbalploeg. Ann Wauters lieten weten dat ze na de Olympische Spelen zou stoppen met basketten. Het uitstel van de Spelen was dan ook slecht nieuws voor haar.