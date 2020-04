Dopingcontroles kunnen niet meer uitgevoerd worden door coronacrisis

Vanwege de pandemie van het coronavirus wordt het antidopingprogramma van de Athletics Integrity Unit (AIU) op korte termijn zwaar verstoord, zo maakte de organisatie bekend in een persbericht. In de huidige omstandigheden is het voor de AIU immers niet mogelijk om alle dopingtesten uit te voeren.

“De Athletics Integrity Unit voert wereldwijd in meer dan honderd landen dopingcontroles uit”, klinkt het in de mededeling. “In heel wat landen zijn er echter maatregelen genomen, zoals social distancing dat impliceert dat er een minimumafstand in acht genomen moet worden om contact te vermijden. Bovendien zijn de maatregelen overal verschillend en worden er snel wijzigingen aangebracht. Daardoor is het niet meer dan logisch dat ons antidopingprogramma zwaar verstoord wordt. Desondanks engageren we ons om toch te testen waar het mogelijk is.”

Daarnaast benadrukt de AIU dat de atleten hun whereabouts moeten blijven doorgeven, al liggen de competities wereldwijd stil en is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht.