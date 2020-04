Comité P start onderzoek naar overlijden van 12-jarig meisje

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten start een onderzoek naar de noodoproep van de ouders van het 12-jarig meisje dat bezweek aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt Belga. De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) had woensdag om een onderzoek gevraagd.

De beslissing volgt na mogelijke taalproblemen en misverstanden toen de moeder de hulpdiensten had gecontacteerd. De getroffen familie is van Ghanese afkomst, maar woont al dertig jaar in België. De twaalfjarige dochter is het jongste slachtoffer van het nieuwe coronavirus in ons land. Ze overleed maandag na drie dagen koorts, en ze testte positief op sars-CoV-2.

Om het precieze verloop en de verwerking van de noodoproep te analyseren, vroeg De Clercq een onderzoek door het Comité P, het externe controleorgaan van alle ambtenaren met politiebevoegdheid in België. ‘Het Comité P is daarvoor de meest geschikte instantie, en zal er ook voor zorgen dat dit in alle sereniteit kan verlopen in belang van alle betrokken partijen’, zei De Clercq.

Het Comité P. bevestigt aan Belga dat het een onderzoek start maar het kan nog geen verdere details geven wegens het geheim van het onderzoek.