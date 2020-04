Bezorgde inwoners kustgemeenten mogen ‘tweedeverblijvers’ melden bij politie

Inwoners van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort mogen bij de politie melden als ze iemand in een tweede verblijf zien. Dat zegt de lokale politiezone Westkust in een antwoord op een vraag op sociale media. Maar van een eigen oproep om mensen te aan te geven is geen sprake.

Een vrouw meldde gisteren dat ze mensen heeft opgemerkt die een tweede verblijf hebben aan de kust. Ze twijfelt of ze dat telefonisch moest doorgeven aan de politie, schreef. De politie antwoordde daarop dat die twijfel niet nodig was. ‘Niet twijfelen en bellen’, luidt het advies, met daarbij het algemene nummer van de politiezone.

Een actieve oproep om mensen te melden of een apart nummer heeft de politie niet gedaan. Het beeld dat er een ‘kliklijn’ geopend is, klopt volgens woordvoerster Ine Deburchgraeve dan ook niet. ‘We hebben zelf geen oproep gelanceerd, en dat is ook helemaal niet de bedoeling. We hebben gewoon op een bestaande vraag het algemeen nummer van de lokale politie doorgegeven’.

De vrouw die de vraag had gesteld ‘moest uiteraard ook niet twijfelen’, verdedigt Deburchgraeve het antwoord van de social mediamanager. ‘Getuigen van andere misdrijven mogen zich altijd melden bij de lokale politie’.

Wel komen er spontaan een aantal meldingen binnen. ‘Het is ook duidelijk waarom. Als alle tweedeverblijvers naar hier komen, dan kunnen we de regels voor social distancing niet toepassen’. Als er een tip binnenkomt, dan gaat de politie langs voor een controle op het bewuste adres. De politie moet dan vaststellen of die personen in regel zijn met de voorschriften of niet.