Donald Trump ligt onder vuur voor zijn aanpak van de coronacrisis in de Verenigde Staten. De voorbije weken kreeg de president daar dan ook veel vragen over van Amerikaanse journalisten. Of hoe Trump ook in tijden van crisis gewoon zichzelf blijft.

Trump laat zich wetenschappelijk bijstaan door dokter Anthony Fauci. Maar soms lijkt het alsof ze niet helemaal op dezelfde golflengte zitten.