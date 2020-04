Een familie uit Kent in het Verenigd Koninkrijk heeft een aanstekelijke video de wereld ingestuurd. Ben en Danielle Marsh en hun vier kinderen zingen een eigen versie van ‘One day more’ uit de musical Les Misérables, om hun ergernissen te uiten tijdens de lockdown door het coronavirus. Het was bedoeld om vrienden en familie op te vrolijken tijdens deze stressvolle periode, maar de video ging in geen tijd we wereld rond.