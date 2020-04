Zlatan Ibrahimovic verveelt zich niet in coronacrisis: “Ik hou ervan thuis te zijn”

Zlatan Ibrahimovic heeft begrip voor de aanpak van de Italiaanse autoriteiten in de strijd tegen het coronavirus. “Het is tragisch dat de voetbaldivisies geschorst werden. Maar we moeten het systeem respecteren en geduld hebben”, verklaart de Zweedse vedette van AC Milan in een interview met de Zweedse krant Svenska Dagbladet.

Volgens de 38-jarige aanvaller moet er een oplossing gevonden worden die voor iedereen in de samenleving goed is. “De gezondheid is belangrijker dan de sport.”

Ibrahimovic is zelf niet ongerust over de pandemie, die volgens de Zweed dankzij de experts wel tot een einde komt. Hij houdt zich momenteel bezig met onder meer tv-kijken en fitness. “Ik hou ervan om thuis te zijn. Ik ga niet zo vaak naar buiten.”

Het interview met Ibrahimovic werd in maart afgenomen, nadat hij wegens de situatie in Italië was teruggekeerd naar Zweden.