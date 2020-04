Britse biografe scherp voor Harry en Meghan: ‘Ze worden elke week egoïstischer’

In Groot-Brittannië hebben ze de ‘Megxit’ duidelijk nog niet verwerkt. Koninklijk biografe Angela Levin is de laatste die uithaalt naar prins Harry en Meghan. ‘Ik herken hem niet meer.’

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven, ver weg van het keurslijf van de Britse monarchie. Dat afscheid is allesbehalve sereen verlopen, en over de betrekkingen tussen Harry en zijn familie is het laatste woord nog niet geschreven.

De laatste in de rij die daarover iets te zeggen heeft, is biografe Angela Levin, die in 2018 het boek Harry, conversations with the prince uitbracht.

Levin, die naar aanleiding van het boek een jaar mocht optrekken met de prins en verschillende gesprekken met hem had, haalt in een artikel voor het Britse societymagazine Tatler hard uit naar zowel Harry als Meghan, ‘wier keuzes elke week egocentrischer worden’.

De biografe, die Harry kort na zijn verloving naar eigen zeggen leerde kennen als een charismatische en grappige man, merkt nu ‘een enorme verandering in zijn doen en laten’.

‘Ik zie een verbitterde Harry, die duidelijk gestresseerd is. Hoewel ik hem nauwelijks herken, ben ik ervan overtuigd dat hij intern verscheurd is door het verlaten van zijn land, familie, zijn band met het leger’, klinkt het.

Levin kan niet begrijpen dat Harry zijn grootmoeder, vader en broer - ‘van wie hij had gezegd dat hij er altijd voor hem zou zijn’ - achterlaat voor een leven in de schijnwerpers, ‘iets wat hij altijd heeft verafschuwd’. ‘Wat gaat Harry doen wanneer Meghan haar celebrityleven in Los Angeles weer oppikt? Haar handtas vasthouden?’