De voorbije 24 uur kwamen 584 nieuwe patiënten in het ziekenhuis terecht, 363 mensen zijn ontslagen. Het aantal nieuwe opnames blijft zo vrij stabiel. Er vielen wel 183 doden. 'Afstand houden is veel belangrijker dan een mondmasker', waarschuwde het Crisiscentrum.

Op dit moment liggen 5.376 mensen in het ziekenhuis met het sars-CoV-2-virus. 1.144 mensen liggen op intensieve zorg, een stijging met 56. 'De bezettingsgraad is 52 procent', zegt viroloog Steven Van Gucht. 906 mensen hebben beademing nodig, dat is een stijging met 72. Er werden 1.384 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, op een totaal van 3.110 testen. In totaal klokt België nu af op 15.348 bevestigde gevallen. Dat is een onderschatting.

Het aantal doden stijgt sterk: gisteren werden 123 doden gemeld, vandaag 183. In totaal zijn in ons land nu 1.011 mensen als gevolg van het nieuwe coronavirus gestorven.

Over de mondmaskers zegt klinisch bioloog Emmanuel André: 'Het debat is heel belangrijk, iedereen wil transparantie. De mondmaskers zijn een nuttig middel om de verspreiding tegen te gaan. Maar het is niet genoeg en niet honderd procent efficiënt. Ze zijn vooral nuttig voor wie het meest blootgesteld wordt. Hygiëne is heel belangrijk, een masker kan dat niet vervangen.'

'Het is veel belangrijker om onze handen te wassen en om afstand te houden', voegde Van Gucht nog toe. 'Mondmaskers zijn nuttig voor wie vaak aan het virus wordt blootgesteld. Voor de gewone burger in de straat hebben de maskers weinig zin.'

Dat chloroquine (een malariamedicijn) als geneesmiddel tegen covid-19 omstreden is, haalt ook Van Gucht even aan. 'Chloroquine heeft mogelijk goede effecten, maar kan ook neveneffecten hebben. Het gebruik moet goed opgevolgd worden door de arts. Er lopen studies in België en in het buitenland.'

Een versoepeling van de maatregelen is volgens Van Gucht nog niet aan de orde: 'Daar wordt heel erg over nagedacht, maar dat zal afhangen van de evolutie van de cijfers. Het is erg belangrijk dat we nu volhouden.'

'Geniet van weer, maar hou afstand'

'We krijgen het signaal dat minder mensen illegale feestjes organiseren, en minder handelszaken de regels overtreden', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum. 'Dat is een goed signaal. Enkele essentiële verplaatsingen zijn toegelaten, dat is duidelijk. Hou deze inspanningen vol, ook de komende dagen met het mooie weer.' Zijn Franstalige evenknie Benoît Ramacker zegt het zo: 'Geniet de volgende dagen van het mooie weer, maar hou afstand van elkaar. Samenscholingen blijven verboden.'

Stevens geeft nog een tip mee: 'Het is belangrijk om de officiële informatiekanalen op te volgen, maar de overvloed aan negatief nieuws kan ons ook neerslachtig maken. Wees selectief in de hoeveelheid informatie die u opvolgt. Plan vaste momenten in dat u nieuws opvolgt. Wissel het volgen van het nieuws af met ontspanning, bijvoorbeeld met het lezen van een boek of luisteren naar muziek.'