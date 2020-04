Coronacrisis decimeert woningverkoop

Sinds de invoering van de lockdown light, half maart, is het aantal woningverkopen spectaculair gedaald. Volgens de notarisfederatie kan die daling nog een tijdje doorgaan.

In de eerste drie maanden van het jaar telde de Belgische notarisfederatie globaal 7,9 procent minder vastgoedtransacties dan in het eerste trimester van 2019. Voor Vlaanderen gaat het om een daling met 10 procent, dat is een sterkere achteruitgang dan het nationale gemiddelde.

Vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis gaat het steil bergaf. In de week van 16 maart waren er, in vergelijking met dezelfde week van vorig jaar, 27,1 procent minder woningverkopen. In de week van 23 maart was die daling al opgelopen tot 39,3 procent.

De kans is groot dat het aantal transacties ook in de komende weken zal blijven dalen, zegt notaris Bart Van Opstal. ‘Het is logisch dat de mensen nu nauwelijks bezig zijn met het kopen of verkopen van een woning. Ze hebben andere zorgen.'

Veerkracht

'Het is moeilijk te voorspellen wat dit op langere termijn zal betekenen voor onze vastgoedmarkt', vervolgt Van Opstal. 'Bij de financiële crisis, eind 2008, hebben we gemerkt dat het aantal transacties gedurende één trimester fors daalde. Daarna herstelde de markt zich snel. De kans bestaat dat de vastgoedmarkt zich ook nu even veerkrachtig toont als toen. Maar het valt ook niet uit te sluiten dat de gevolgen van de coronacrisis groter zullen zijn, op het aantal verkopen, maar mogelijk ook op de woningprijzen.’

In de voorbije drie maanden was er trouwens van stijgende huizenprijzen al geen sprake meer. De gemiddelde prijs van een woonhuis klokte af op 261.068 euro. Of een (kleine) daling, met 0,4 procent, in vergelijking met het jaargemiddelde uit 2019.