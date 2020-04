Adam Schlesinger (Fountains of Wayne) overleden aan corona-complicaties

Adam Schlesinger, best bekend van zijn werk als songschrijver van poprockband Fountains of Wayne, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 52 jaar.

‘Stacy’s mom has got it going on/ she’s all I want, and I’ve waited for so long’, klonk het in 2003 uit veel radio’s. ‘Stacy’s mom’ werd de grootste hit van de Amerikaanse gitaarpopband Fountains of Wayne. Bassist Adam Schlesinger tekende voor de tekst: hij liet zich inspireren door een vriend die hij had toen hij 11 was en die zijn grootmoeder knap vond.

Fountains of Wayne bouwde eind jaren 90 en begin jaren 2000 een bescheiden, maar respectabele carrière op ironische teksten en rechtdoorzee gitaarriffs. Songs als ‘Sink to the bottom’ en ‘Mexican wine’ deden het goed in de slagschaduw van bands als Weezer.

Oscars

Maar Schlesinger reikte ook verder. Tijdens zijn verdere carrière werd hij genomineerd voor een Oscar (de soundtrack van That thing you do van Tom Hanks) en won hij een Grammy (voor A Colbert Christmas). Schlesinger werd ook genomineerd voor tien Emmy’s, waarvan hij er drie verzilverde. Die laatste daarvan kreeg hij afgelopen september nog, voor de soundtrack van Crazy ex-girlfriend.

Het was Rachel Bloom, bedenkster van die serie, die begin deze week bekend maakte dat Schlesinger was opgenomen in een New Yorks ziekenhuis. Daar werd covid-19 bij hem vastgesteld. Schlesinger overleed woensdagochtend, en laat twee dochters na.