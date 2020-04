De Brit David Hockney (83), een van de grootste levende kunstenaars, is altijd gretig geweest met nieuwe media en stijlen. Met zijn iPad-tekeningen katapulteerde de landschapsschilder kunst de 21ste eeuw in. Hij blijft er intens plezier aan beleven, ook nu hij in quarantaine verblijft in Normandië. Goedgemutst schildert hij er elke dag de ontluikende lente vanuit de tuin van zijn huurhuis.