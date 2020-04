Decaluwé: ‘Sommige mensen willen hun hond komen uitlaten aan zee’

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) roept op om dit weekend en tijdens de paasvakantie niet naar zee te komen, ondanks het voorspelde mooie weer. Er komen daarom extra controles op de invalswegen. ‘Sommige mensen willen hun hond komen uitlaten’.

Dat zegt Decaluwé op Radio 1. Ondanks het verbod zijn er nog steeds mensen die zonder goede reden naar zee trekken. Hij zegt dat er een grootschalige controleactie van de lokale en federale politie komt aan de verschillende invalswegen. Ook wie met de trein naar de kust trekt, mag zich bij het station verwachten aan een controle om na te gaan of het om een essentiële verplaatsing gaat. ‘Degenen die het nu nog niet weten, zijn van kwade wil. Het is uiteindelijk ook de bedoeling die mensen te beboeten en terug te sturen’, zegt De Caluwé.

Wie er toch in slaagt om ondanks het verbod zijn tweede woning te bereiken, kan mogelijks thuis gecontroleerd worden. De gouverneur merkt op dat in sommige politiezones ook controles bij bijvoorbeeld warenhuizen gehouden worden.

Hond

De Caluwé hekelt dat sommige mensen met vergezochte uitvluchten toch proberen te motiveren waarom ze naar zee trekken. Hij gaf het voorbeeld van iemand die met zijn hond aan zee wou wandelen ‘omdat die ook jodium nodig heeft’. Een andere persoon zei dat hij een warme douche wou nemen, ‘omdat die thuis kapot was’.

Hij zegt dat sommige hotels ook nog steeds aanvragen krijgen voor dit weekend. ‘Bellen en informeren is niet strafbaar maar wie er is, heeft uiteraard een probleem’. Hotels spelen dit zelf door aan de politie, zegt Decaluwé. Ook sommige buurtbewoners melden beweging in tweede verblijven. De gouverneur ontkent dat het om een kliklijn gaat, ‘maar ik stel vast dat dit gebeurt’.

‘Heel inventief’

De politie van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort vraagt inwoners ondertussen zelf te melden als ze iemand zien die zijn of haar tweede verblijf in de gemeente heeft. Daarvoor werd zlfs een speciaal telefoonnummer geopend. Een woordvoerster van de politie zegt aan Radio 1 dat sommige mensen met een tweede verblijf ‘heel inventief zijn’. ‘Die komen ’s nachts aan, via de sluipwegen of met het openbaar vervoer. Maar niemand zal door de mazen van het net glippen.’

Toerisme

De coronacrisis zorgt ervoor dat de kuststreek wel een van de toeristische topperiodes volledig in de mist ziet gaan. Traditioneel ontvangt de regio dan honderdduizenden bezoekers. Het kenniscentrum van provinciebedrijf Westtoer schat het omzetverlies voor de toeristische sector in het voorjaar van 2020 op 750 miljoen euro. Dat is met inbegrip van de verwachte schade in de paasvakantie.