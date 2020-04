Hoe geluk en drama een F1-serie op Netflix populair maakte

In een gesprek met de officiële website van de Formule 1 gunt de producent van de populaire Netflix-reeks ‘Drive To Survive’ ons een blik achter de schermen.

Paul Martin is een van de producenten achter de succesreeks over de Formule 1 op Netflix. Het eerste seizoen was al een voltreffer en de tweede jaargang borduurt gewoon verder op dat succes.

‘Drive to survive’ geeft de fans een inkijk hoe het er achter de schermen aan toe gaat en dat op zijn Amerikaans, doorspekt met het nodige drama.

Het is zowel interessant voor de F1-fan die een blik achter de schermen krijgt maar ook als je niet vertrouwd bent met de sport kan je het als het ware als een feuilleton volgen. Martin geeft wel toe dat er soms een dosis geluk aan te pas kwam.

"Veel van deze serie is te danken aan geluk. Als je naar de eerste reeks kijkt, denk ik niet dat we hadden kunnen voorzien dat de wielen van beide Haas-auto's zouden loskomen.”

"Er was een tijd in seizoen 1 dat ik eerlijk gezegd dacht dat Daniel Ricciardo absoluut bij Red Bull zou blijven. Ik herinner me dat ik een telefoontje kreeg van zijn manager: ‘Het is om je iets te laten weten, we staan op het punt om bekend te maken dat we voor Renault hebben getekend'. En dat heeft het verloop van dat hele seizoen drastisch veranderd.”

In het tweede seizoen waren ook alle camera’s gericht op Mercedes tijdens wat hun ‘moment de gloire’ had moeten worden tijdens de GP van Duitsland. De wereldkampioenen zagen hun race letterlijk in het water vallen.

"We hebben het geluk gehad dat we de afgelopen twee jaar een paar keer op het juiste moment op de juiste plaats waren en ik denk dat dat in Hockenheim zeker het geval was. Het was bijna perfect want Lewis voelde zich niet bijzonder goed, het feit dat ze verkleed waren, de speciale kleurstelling - en dan wakker worden op de wedstrijddag en het zien gieten van de regen."

"De manier waarop de race zich ontvouwde - ik denk niet dat wij of zij hadden kunnen verwachten dat ze zo in de race zouden komen. Maar tegelijkertijd heb ik nooit een gesprek gehad met iemand bij Mercedes die ons vroeg om een frame uit die aflevering te halen."

De fans zitten ook op de eerste rij om de zwanenzang van Pierre Gasly mee te maken bij Red Bull en het moment waarop beslist werd om hem te vervangen door Alex Albon.

"Dat was weer een echt verhaal dat zich voor ons ontvouwde," zegt Martin. "Je kon de frustratie van Red Bull voelen, en je voelde mee met Gasly. Ik heb mensen gehad die me zeiden dat ze de beslissing van Red Bull volledig begrepen, en ik heb andere mensen gehad die me zeiden: 'Ik kan niet geloven dat Gasly op die manier werd behandeld'."

"Maar ik denk dat we dat soort dingen voor onze ogen laten gebeuren. Red Bull zou niet proberen om te doen alsof die saga niet gebeurde op de manier waarop ze het deed. Ze namen die beslissingen, het is goed gedocumenteerd dat ze die beslissingen namen, dus daarom valt het op in de reeks. Maar vergelijkbaar met Mercedes, was er nooit een gesprek met Red Bull over het wat mooier voor te stellen was."

Er zijn nog andere interessante verhaallijnen zoals het afscheid van Nico Hulkenberg en het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert in Spa-Francorchamps. Miscchien is het nu het uitgelezen moment om samen met je partner naar ‘Drive To Survive’ te kijken en hem of haar warm te maken voor de F1, als dat nog niet het geval was. Op de start van het F1-seizoen 2020 is het immers nog even wachten.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: