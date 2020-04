Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso doet belangrijke donatie in de strijd met het coronavirus

Fernando Alonso heeft een serieuze donatie gedaan door via UNICEF beschermende kledij en mondmaskers te schenken.

Heel wat F1-piloten hebben reeds geschonken of zich ingezet in de strijd tegen COVID-19. De meest opvallende actie was misschien wel Lando Norris die via een stream meer dan 12 000 dollar verzamelde en beloofde om zijn hoofd kaal te scheren.

Maar het moeten niet altijd erg spectaculaire acties zijn, getuige de donatie van tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso. De Spanjaard werkt al jarenlang samen met UNICEF en schenkt nu immers 4 000 stuks beschermende kledij en maar liefst 300 000 mondmaskers aan de Spaanse gezondheidszorg.

